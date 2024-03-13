Власть 13 марта 2024, 06:33 Путин предупредил Запад о взаимном снятии «красных линий» Путин: Россия снимет «красные линии» в отношении враждебных стран РИА «Новости»

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Некоторые страны не установили грань, за которую нельзя заходить. Россия тоже отнесется к таким государством без учета «красных линий». Президент Владимир Путин заявил об этом ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву в интервью для телеканала «Россия 1» и РИА «Новости».

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких „красных линий“, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — сказал он.

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Владимир Путин заявил, что к малым государствам Европы Россия продолжила относиться с уважением. По его словам, некоторые из них ведут себя более сдержанно.

С военно-технической точки зрения, по словам президента, Россия готова к ядерной войне. Владимир Путин предупредил, что российская ядерная триада гораздо современней американской. Он сказал, что не верит в честный договор с коллективным Западом, только в прописанные гарантии.