13 марта 2024, 05:48
Путин объяснил, почему не верит в «честный договор» с Западом
Путин заявил, что России нужны прописанные гарантии безопасности, а не на словах
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что не верит в «честный договор» с Западом. Ему нужны гарантии, причем прописанные, сообщило РИА «Новости».
Глава государства признался, что никому не верит. России нужны гарантии, а не какие-то «пустые посылы».
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«И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим», — подчеркнул он.
Российский лидер добавил, что верит только фактам, а не разговорам о доверии и благим пожеланиям. По его словам, при принятии решений на таком уровне необходимо осознавать, что и ответственность за них также очень высока. Нельзя делать того, что противоречит национальным интересам России.
Ранее Путин заявил, что российские власти готовы к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальных фактах, а не чьих-то «хотелках после применения психотропных средств». Кроме того, они не должны дать передышку для перевооружения украинской армии.
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Владимир Путин
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