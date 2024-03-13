Власть 13 марта 2024, 05:48 Путин объяснил, почему не верит в «честный договор» с Западом Путин заявил, что России нужны прописанные гарантии безопасности, а не на словах Unsplash

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что не верит в «честный договор» с Западом. Ему нужны гарантии, причем прописанные, сообщило РИА «Новости».

Глава государства признался, что никому не верит. России нужны гарантии, а не какие-то «пустые посылы».

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«И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что верит только фактам, а не разговорам о доверии и благим пожеланиям. По его словам, при принятии решений на таком уровне необходимо осознавать, что и ответственность за них также очень высока. Нельзя делать того, что противоречит национальным интересам России.

Ранее Путин заявил, что российские власти готовы к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальных фактах, а не чьих-то «хотелках после применения психотропных средств». Кроме того, они не должны дать передышку для перевооружения украинской армии.