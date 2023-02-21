21 февраля 2023, 12:28
Путин предупредил, что Россия отреагирует на попытки «покончить с ней навсегда»
Президент РФ Путин: Россия будет реагировать на попытки покончить с ней навсегда
Россия не воюет с Украиной, еще раз подчеркнул президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию. Он добавил, что украинцы стали заложниками режима и Запада. Он также предупредил, что Россия отреагирует на попытки нанести ей стратегическое поражение.
«Мы не воюем с народом Украины, народ Украины стал заложником режима и Запада, который оккупировал Украину», — подчеркнул глава государства.Закономерным итогом стали социальная деградация, рост бедности, добавил Путин. По его словам, людей «готовили на заклание, превратили в расходный материал». Ответственность он возложил на западные элиты и киевский режим, «для которого украинский народ чужой».
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«Киев используют и как таран против России, и как полигон. Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные системы будут попадать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — предупредил президент.
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Он констатировал, что России хотят нанести стратегические поражение, то есть «покончить с ней навсегда». Локальный конфликт хотят перевести в фазу глобального противостояния. Россия понимает это и будет реагировать «соответствующим образом», поскольку речь идет уже о существовании страны, подчеркнул Владимир Путин.
В начале послания к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что выступает в «сложное, рубежное» для России время, и события, которые происходят сейчас, определят будущее страны и народа. Также он затронул тему вынужденного начала спецоперации на Украине. Путин заявил, что пока Россия честно стремилась решить конфликт мирным путем, с ней «играли краплеными картами»: США и НАТО разворачивали свои базы и секретные биолаборатории, готовили Украину к войне, уже шли переговоры о поставках оружия.
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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