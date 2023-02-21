Важное 21 февраля 2023, 12:28 Путин предупредил, что Россия отреагирует на попытки «покончить с ней навсегда» Президент РФ Путин: Россия будет реагировать на попытки покончить с ней навсегда

Читать 360tv в

Россия не воюет с Украиной, еще раз подчеркнул президент Владимир Путин, оглашая послание к Федеральному собранию. Он добавил, что украинцы стали заложниками режима и Запада. Он также предупредил, что Россия отреагирует на попытки нанести ей стратегическое поражение.

«Мы не воюем с народом Украины, народ Украины стал заложником режима и Запада, который оккупировал Украину», — подчеркнул глава государства.

Реклама

«Киев используют и как таран против России, и как полигон. Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные системы будут попадать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», — предупредил президент.

Реклама

Он констатировал, что России хотят нанести стратегические поражение, то есть «покончить с ней навсегда». Локальный конфликт хотят перевести в фазу глобального противостояния. Россия понимает это и будет реагировать «соответствующим образом», поскольку речь идет уже о существовании страны, подчеркнул Владимир Путин.

В начале послания к Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что выступает в «сложное, рубежное» для России время, и события, которые происходят сейчас, определят будущее страны и народа. Также он затронул тему вынужденного начала спецоперации на Украине. Путин заявил, что пока Россия честно стремилась решить конфликт мирным путем, с ней «играли краплеными картами»: США и НАТО разворачивали свои базы и секретные биолаборатории, готовили Украину к войне, уже шли переговоры о поставках оружия.