Важное 21 февраля 2023, 12:09 Путин назвал сложным и рубежным время для России Президент Путин: на каждом россиянине лежит колоссальная ответственность Пресс-служба Кремля

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Для России наступило сложное рубежное время, заявил президент Владимир Путин. В начале послания Федеральному собранию он напомнил, что на каждом россиянине лежит колоссальная ответственность за страну.

«В сегодняшнем послании я выступаю в сложное, рубежное для нашей страны время», — обратился к присутствующим президент.

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По словам Владимира Путина, сейчас мир переживает кардинальные необратимые изменения. Важнейшие исторические события определяют будущее страны и народа, поэтому на каждом россиянине лежит колоссальная ответственность, подчеркнул глава государства.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин во время послания Федеральному собранию уделит особое внимание теме спецоперации — этому вопросу посвятят большую часть выступления. Глава государства также подведет итоги 2022 года.