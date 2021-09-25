Путин предложил провести еще один чемпионат мира по футболу в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно подумать о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в России. Глава государства сказал об этом в ходе встречи с лидерами думских фракций.

«Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем — может, проведем еще один чемпионат мира», — процитировал Путина «Чемпионат.com».

Лидер КПРФ Владимир Жириновский в ходе встречи заявил, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые устроили драку в московском кафе, нужно было не сажать в тюрьму, а сослать в Сибирь, чтобы они там поднимали футбол. Путин в ответ обратил внимание, что Жириновский критикует времена сталинизма, а сам предлагает вернуть ссылки. Глава государства заявил, что обеспечивать трудовыми ресурсами с помощью ссылки — не наш метод.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что страна готовится подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036 сразу в нескольких городах. Ранее среди кандидатов называли Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.