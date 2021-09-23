Россия подаст заявку на проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что принять летние Олимпийские игры 2036 года могут несколько городов РФ. Об этом сообщило издание «Советский спорт».

Президент ОКР заявил, что географическое расположение России позволяет проводить крупные соревнования. Поэтому сейчас готовится заявка на несколько городов для проведения Игр.

«Но нужно подсчитать все издержки перед тем, как идти с предложением», — сказал Поздняков.

Среди городов, которые могут принять Олимпиаду-2036, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток.

О подготовке нескольких заявок ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава ОКР также сообщил, что уже в декабре могут представить форму, в которой спортсмены российской сборной будут выступать на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Соревнования будут проходит с 4 по 20 февраля, напомнил RT.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября не исключил, что Россия подаст заявку на проведение Олимпийских игр, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом писала газета «Известия».