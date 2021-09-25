Жириновский: Кокорина и Мамаева надо было сослать в Сибирь

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нужно вернуть ссылки для преступников. Более того, он предложил туда отправить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. По его словам, спортсменов надо было не сажать, а сослать.

«Сибирь со времен декабристов развивалась духовно, интеллектуально за счет ссыльных», — заявил Жириновский.

Он предположил, что, возможно, Кокорин и Мамаев таким образом подняли бы российский футбол.

Президент России Владимир Путин ответил на такую идею. Он заявил, что «обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки — не наш метод».

Ранее Александр Кокорин объяснил, что ненависть к нему связана с тем, что он получает большую зарплату. Он также добавил, что известность неизбежно накладывает на медийных персон ограничения, которых у обычных людей, как правило, нет. Спортсмен привел пример с походом в ресторан, в который захочется зайти после неудачной игры. Но если кто-то сфотографирует футболиста или другую знаменитость, то будут проблемы.