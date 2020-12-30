Путин поздравил Трампа и Байдена с Рождеством и Новым годом

Он пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и благополучия ему и его семье, а всем гражданам США — счастья и процветания.

В поздравительном послании Байдену Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса доказала, что в современном мире очень важно международное сотрудничество. Президент России надеется, что Москва и Вашингтон смогут выстроить отношения в духе равноправия и с учетом интересов друг друга. Благодаря сотрудничеству двух держав, по мнению Путина, можно было бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Поздравительные письма Владимир Путин направил не только в США, но и главам других зарубежных государств и правительств, таких как Франция, Италия, Великобритания, Армения, Казахстан, Азербайджан, а также руководителям международных организаций.