Путин поздравил Байдена с победой

Президент Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах в США, сообщила пресс-служба Кремля. Накануне были объявлены результаты голосования выборщиков.

Российский лидер направил Байдену телеграмму, в которой пожелал избранному главе Белого дома успехов на высшем государственном посту. Путин выразил уверенность в способности России и США вместе справиться с «многими проблемами и вызовами», несмотря на разногласия.

С учетом этого, подчеркнул президент РФ, сотрудничество Москвы и Вашингтона отвечало бы интересам народов обеих стран и всего мира. Его основой при этом должны быть принципы равноправия и взаимного уважения.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — заключил Владимир Путин.