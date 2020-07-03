«Настоящий лидер»: Путин поздравил Назарбаева с 80-летним юбилеем

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву 6 июля исполнится 80 лет. С грядущим юбилеем политика поздравил российский лидер Владимир Путин, отметив заслуги Назарбаева в развитии страны.

Путин записал для юбиляра видеопоздравление, рассказали в пресс-службе Назарбаева. В своем обращении президент РФ подчеркнул, что гордится и дорожит многолетней дружбой с ним.

«С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам», — сказал российский лидер.

Он отметил мудрость и дальновидность Назарбаева, которые назвал общепризнанными, напомнил о его колоссальной ответственности и взвешенном подходе к принятию решений, богатом опыте как в жизни, так и в управленческой сфере.

«Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер», — заметил Владимир Путин.

Он добавил, что заслуга Назарбаева в том, что все годы под его управлением Казахстан «уверенно развивался». В республике берегли «национальное согласие, исторические и культурные традиции». Сам Казахстан при этом «устремлен в будущее».