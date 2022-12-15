Важное 15 декабря 2022, 16:21 Путин поставил задачу вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни к 2030 году

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Новые регионы должны выйти на общероссийский уровень жизни уже к 2030 году. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

До конца первого квартала 2023 года правительство должно будет подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. Путин добавил, что в Донбассе, Запорожье и Херсоне вырастут пенсии. Также жителям этих территорий будет доступна программа материнского капитала. Кроме того, все социальные стандарты увеличатся до средних по России.

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«Россия добьется всех целей в новых регионах. Они станут единым целым со всей страной», — добавил глава государства.

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Путин также отметил, что за социально-экономическое развитие новых регионов будут лично нести ответственность профильные министры и вице-премьеры.

Ранее Владимир Путин поручил расширить выдачу семейной ипотеки. Также он добавил, что жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей получат льготную ипотеку, заявил президент Владимир Путин.