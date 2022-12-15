Важное 15 декабря 2022, 16:11 Жителям новых регионов предоставят льготную ставку по ипотеке Президент Путин: жители новых регионов получат льготную ипотеку на строительство РИА «Новости»

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Жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей получат льготную ипотеку, заявил президент Владимир Путин. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он уточнил, что ее будут выдавать под 2% годовых на новое строительство.

Глава государства предложил «особое решение» для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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«Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках по льготной ставке в 2%», — рассказал Владимир Путин.

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Он добавил — пока что объемы жилищного строительства там ограничены, но введение льготной ипотеки поспособствует продлению стройки на новых территориях в перспективе.

В целом по стране объемы строительства оказались впечатляющими, добавил Владимир Путин. Он рассказал, что на днях об этом ему рассказал зампред правительства Марат Хуснуллин. По словам главы государства, жилищные условия улучшили сотни тысяч семей. Этому поспособствовала реализация программ льготной и семейной ипотеки.