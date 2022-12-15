Власть 15 декабря 2022, 16:19 Путин поручил расширить выдачу семейной ипотеки Президент России Путин поручил включить в семейную ипотеку родителей двух детей до 18 лет РИА «Новости»

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Кредиты на покупку жилья по ставке в 6% в рамках программы семейной ипотеки смогут брать россияне, воспитывающие двоих детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Такое поручение на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что до 1 июля 2024 года продлевает программу льготной ипотеке. Взять кредит на покупку жилья можно за 8% годовых.

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«Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до 8%», — заявил Путин.

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Президент добавил, что для жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей кредиты на покупку жилья в новостройках выдавать по льготной ставке в 2%.

Программу выдачи льготной ипотеки планировали завершить до 31 декабря 2022 года. Взять кредит на покупку жилья в новостройках сейчас могут все россияне на срок от трех до 30 лет по ставке 6−7% годовых.

Максимальная сумма для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей. Жители остальных регионов могут взять максимальный кредит в шесть миллионов рублей.