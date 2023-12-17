Власть 17 декабря 2023, 16:56 Путин поставил задачу повысить эффективность всех уровней власти Путин назвал повышение эффективности всех уровней власти важнейшей задачей РИА «Новости»

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Повышение эффективности всех уровней публичной власти является важнейшей задачей. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на XXI Съезде «Единой России».

«Здесь также предстоит кропотливая работа», — подчеркнул глава государства.

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Он объяснил, что в России нужно совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия, местного самоуправления, прямого участия населения в развитии муниципалитетов, регионов и государства.

Путин также заявил, что стратегию развития страны на долгосрочную перспективу сформулируют вместе с россиянами, опираясь на их мнение и запросы. РФ не станет руководствоваться чужими подсказками, подчеркнул президент.

Съезд партии «Единая Россия» начался в Москве 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия». Мероприятие началось с выступления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.