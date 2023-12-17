17 декабря 2023, 16:56
Путин поставил задачу повысить эффективность всех уровней власти
Путин назвал повышение эффективности всех уровней власти важнейшей задачей
Повышение эффективности всех уровней публичной власти является важнейшей задачей. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время выступления на XXI Съезде «Единой России».
«Здесь также предстоит кропотливая работа», — подчеркнул глава государства.
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Он объяснил, что в России нужно совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия, местного самоуправления, прямого участия населения в развитии муниципалитетов, регионов и государства.
Путин также заявил, что стратегию развития страны на долгосрочную перспективу сформулируют вместе с россиянами, опираясь на их мнение и запросы. РФ не станет руководствоваться чужими подсказками, подчеркнул президент.
Съезд партии «Единая Россия» начался в Москве 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия». Мероприятие началось с выступления заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.
Владимир Путин
«Единая Россия»
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