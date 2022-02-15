Путин пошутил на тему публикаций о начале «российского вторжения»

Президент России Владимир Путин начал шутить на тему публикаций в иностранных СМИ, в которых авторы предсказывают точную дату начала «российского вторжения» на Украину. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер иногда в шутку спрашивает, не начали ли публиковать точное время начала войны, написало РИА «Новости».

«Вы знаете, трудно относиться с пониманием, но иногда даже шутит, просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война, потому что действительно, подобное фактически маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин готов к проведению переговоров по гарантиям безопасности, в том числе и в тех вопросах, которые касаются отношений с Украиной. Песков же напомнил, что Путин и поднял вопрос гарантий безопасности для России.

Также уже известно, что Путин подтвердил концепцию ответа страны на отзыв США и НАТО по гарантиям безопасности и теперь дипломаты редактируют уже окончательную версию для отправки оппонентам.