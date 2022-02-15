Президент России Владимир Путин готов к проведению переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что Путин всегда требовал проведения переговоров и дипломатии. Фактически именно российский президент поднял вопрос гарантий безопасности для страны.

«Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — сказал Песков в интервью CNN.

Ранее он сообщил, что Путин одобрил концепцию ответа России на отзыв США и НАТО по гарантиям безопасности. Как уточнил глава МИД Сергей Лавров, документ занимает 10 страниц. Сейчас над окончательным вариантом текста работают дипломаты.

В начале февраля российский лидер говорил, что американская сторона проигнорировала пункты гарантий безопасности, которые вызывают озабоченность у России. Одним из главных требований страны был отказ НАТО от расширения на восток. Также Североатлантический альянс призвали не размещать ударные системы вооружения около российских границ. Еще одним требованием был возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года.