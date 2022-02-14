Проект МИД с реакцией на ответы по гарантиям безопасности получил одобрение Путина

Президент Владимир Путин одобрил концепцию ответа России на отзыв США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, теперь над финальным текстом работают дипломаты, сообщило РИА «Новости».

«Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил», — сказал Песков.

Одним из главных требований России было нерасширение НАТО на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения около российских границ и возврат военной инфраструктуры альянса в Европе к состоянию 1997 года.

В начале февраля Путин заявил, что из ответа Штатов по гарантиям безопасности понятно, что принципиальные озабоченности России американская сторона проигнорировала. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российская реакция на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности занимает 10 страниц.

В МИД также указывали, что власти западных стран пытаются дискредитировать гарантии безопасности. Это выражается, в частности, в появлении публикаций о «российском вторжении» на Украину.