Путин пошутил, что Россию осталось обвинить только в проблемах чернокожих в США

Президент РФ Владимир Путин иронично заметил, что Россию осталось обвинить только в провоцировании протестов против расизма в США под эгидой движения Black Lives Matter. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter», — сказал российский лидер.

Путина спросили, что он думает о таком явлении, как BLM. Глава государства ответил, что для активизации такого движения «есть определенные основания».

Президент РФ добавил, что в России всегда с пониманием относились к борьбе темнокожего населения США за свои права.

Путин дал интервью американскому телеканалу NBC в преддверии грядущих переговоров с президентом США Джо Байденом, которые пройдут в Женеве 16 июня. Глава государства коснулся в том числе и темы обвинений в адрес России о якобы причастности к кибератакам на США. Путин отметил, что в Штатах ни разу не представили никаких доказательств, а сами обвинения назвал необоснованными.

Президент также не исключил обмена заключенными между Россией и США.