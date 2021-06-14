Путин не исключил обмена заключенными между РФ и США

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает обмена заключенными между нашей страной и США. Об этом он рассказал в ходе интервью NBC. В среду, 16 июня, должен состояться саммит с американским лидером Джо Байденом в Женеве.

Российский президент утвердительно ответил на вопрос, готов ли он рассмотреть обмен заключенными между двумя странами.

«Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — сказал Путин.

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве обсудят несколько вопросов, которые представляют взаимный интерес. Но одной из главных тем будет кибербезопасность. По словам Путина, они с Байденом уделят особое внимание этой области, так как отключение целых систем ведет к тяжелым последствиям. Также лидеры двух государств обсудят стратегическую стабильность в мире, региональные конфликты, вопросы экологии и перспективы экономического сотрудничества.