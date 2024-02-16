Власть 16 февраля 2024, 13:52 Путин посетит завод роботов в Челябинске Путин посетит завод роботов и индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин отправился с рабочим визитом в Челябинск. В городе он посетит завод роботов на базе кузнечно-прессового предприятия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также глава государства отправится в индустриальный парк «Станкомаш» промышленной группы КОНАР, которая занимается производством изделий для проектов в нефтегазовом секторе. На этой же площадке российский лидер пообщается с рабочими.

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Накануне Путин отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область. Он приехал в Верхнюю Пышму, где посетил завод «Уральские локомотивы». Там же глава государства провел совещание по возведению высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Президенту показали две новые модели общественного транспорта. Речь идет о скоростном электропоезде «Финист» и троллейбусе «Синара-6254». За рулем последнего Владимир Путин лично посидел.