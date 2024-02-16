Власть 16 февраля 2024, 10:43 Путин на Урале сел за руль троллейбуса Путин на заводе «Уральские локомотивы» посидел за рулем челябинского троллейбуса РИА «Новости»

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Президенту России Владимиру Путину во время поездки в Верхнюю Пышму Свердловской области представили передовые модели общественного транспорта. Полномочный представитель в Уральском федеральном округе сообщил на своем сайте, что глава государства посидел за рулем троллейбуса «Синара-6254».

Владимир Путин 15 февраля посетил завод «Уральские локомотивы» и провел совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Ему презентовали две новинки уральского транспортного производства — скоростной электропоезд «Финист» и троллейбус «Синара-6254».

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Последний произвел Челябинский завод городского электрического транспорта. Разработчики увеличили автономный ход троллейбуса до 80 километров, повысили его энергоэффективность на 15%, расширили дверные проемы и добавили пассажирские места. Пресс-служба постпреда президента в УрФО опубликовала снимок, на котором Владимир Путин сел за руль «Синары-6254».

Пресс-служба президента сообщила, что он посидел в кабине водителя электробуса — новейшей разработки холдинга «Синара — Транспортные машины», в которую вошел завод «Уральские локомотивы».

В тот же день Владимир Путин пообщался с сотрудниками научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Он заявил, что в ближайшие годы оборонно-промышленному комплексу предстоит выполнить большой объем работы.