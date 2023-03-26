Власть 26 марта 2023, 16:55 Путин объяснил, почему лично посетил Мариуполь Президент Путин заявил, что посетил Мариуполь с целью оценить восстановительные работы Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Поездка в Мариуполь назрела давно, на примере города нужно было посмотреть, как идут восстановительные работы, заявил президент Владимир Путин. В интервью журналисту Павлу Зарубину он рассказал, что в ходе визита познакомился с местными жителями, которые пригласили его к себе домой.

«Пора уже было приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом», — объяснил президент.

Реклама

По словам главы государства, он ознакомился с тем, как возводят клинику ФМБА и новые жилые кварталы города. Путин отметил, что они ничем не отличаются от столичных.

В ходе визита российский лидер увидел рабочих и решил с ними пообщаться, но выяснилось, что это просто местные жители. Они пригласили его к себе домой, где президент поговорил с ними. Он посмотрел, как живут мариупольцы — по мнению Владимира Путина, было очень важно почувствовать настроения людей.

Жительница Мариуполя пожаловалась, что начала получать угрозы после общения с президентом. По ее словам, неизвестные присылали ей оскорбительные эсэмэски и обвинили в мародерстве.