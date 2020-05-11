Президент Владимир Путин поручил разработать меры для поддержки кредитования населения и организаций. Они должны заработать после отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.

«Рекомендовать Банку России разработать совместно с Правительством Российской Федерации меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер», — сказано в поручении главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В документе отмечается, что разработанные меры помогут поддержать жителей и компании, пострадавшие от ситуации с распространением коронавируса. Ответственными за выполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину. Они должны предоставить доклад до 1 июня 2020 года.

Сейчас по всей России коронавирус выявлен у 221 344 человек. За время распространения инфекции вылечиться смогли 39 801 пациент. Скончались после заражения 2009 человек.