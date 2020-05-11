Представитель Мишустина рассказал о состоянии заболевшего СOVID-19 премьера

Российский премьер Михаил Мишустин постепенно выздоравливает от СОVID-19. Он продолжает лечиться в больнице, а врачи отмечают положительную динамику.

«Михаил Владимирович [Мишустин] продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинских учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — рассказал пресс-секретарь главы российского правительства Борис Беляков. Его слова приводит РИА «Новости».

Беляков подчеркнул, что Мишустин продолжает работать удаленно из больницы: он проводит совещания с министрами по телефону и в режиме видеоконференций. Премьер постоянно находится на связи с президентом России Владимиром Путиным.

30 апреля стало известно, что у премьер-министра России выявили COVID-19. Об этом он сам рассказал президенту России Владимиру Путину по видеосвязи. Премьер отправился на лечение, а на свое место предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова. Российский лидер этот вариант одобрил.

Позже COVID-19 выявили у главы Минстроя Александра Якушева и министра культуры России Ольги Любимовой.