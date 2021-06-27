Путин поручил продлить льготную ипотеку

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 1 июля 2022 года действие программы льготной ипотеки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Действие льготной программы продолжится со ставкой не более 7%. Максимальный размер кредита не должен превышать три миллиона рублей. Также он поручил до 1 июля расширить эту меру поддержки для семей с детьми, которые родились с 2018 года, по ставке 6%.

Льготную ипотеку на новое жилье под низкий процент ввели в России в прошлом году в качестве поддержки людей в тяжелый период пандемии коронавируса. После этого срок действия программы из-за повышенного спроса на такие ссуды продляли несколько раз.

На этой неделе в аналитическом агентстве «Национальные кредитные рейтинги» рассказали, что российские банки планируют нарастить выдачу ипотеки в 2021 году до 4,6-4,8 триллиона рублей. Это на 0,2-0,4 триллиона рублей больше, чем в 2020 году. Также россиян предупредили о росте цен на квартиры в новостройках до конца года.