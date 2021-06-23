Россиян предупредили о продолжении роста цен на жилье

До конца года не стоит ждать, что стоимость недвижимости снизится. Цены на жилье продолжат увеличиваться, но темпы роста замедлятся. Об этом предупредили специалисты кредитного рейтингового агентства НКР.

«В дальнейшем рост цен будет сдержаннее, но продолжится как минимум до конца года на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, в том числе в силу инвестиционного спроса, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов», — привел сообщение НРК «Интерфакс».

По словам экспертов, стоимость недвижимости будет идти вверх до конца 2021 года, но темпы роста станут медленнее. При этом ситуация скажется и на динамике выдачи ипотеки, так как средний чек станет больше. К 1 мая цифры уже выросли на 29% по сравнению с 2020 годом.

Специалисты НРК отметили, что изменение программы льготной ипотеки замедлит динамику во второй половине года. Но, несмотря на это, рынок сможет обновить рекорд прошлого года. Эксперты ожидают, что выдачи кредитов достигнет 4,6–4,8 триллиона рублей. В 2020 году речь шла о 4,4 триллиона рублей.