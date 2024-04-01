Власть 01 апреля 2024, 13:21 Путин поручил продлить льготную ипотеку для семей с детьми Президент Путин поручил продлить действие льготной ипотеки для семей до 2030-го РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил правительству продлить до 2030 года срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — указано в поручении.

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Срок исполнения — 1 июня 2024 год. Ответственным назначили председателя правительства Михаила Мишустина.

Льготную ипотеку в массовом порядке прекратят выдавать летом 2024 года. Но адресные программы Банк России продолжит поддерживать.

В разных регионах России также есть отдельные ипотечные программы. Социальную ипотеку с выгодной ставкой в Подмосковье могут получить ученые за уникальные открытия. Ранее молодой специалист из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и купил квартиру в новом доме.