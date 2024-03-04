Подмосковье 04 марта 2024, 10:06 Еще один научный сотрудник в Подмосковье получил квартиру по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Молодой ученый из Дубны Иван Соколов получил сертификат на льготную ипотеку и приобрел квартиру в новом доме. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Иван Соколов работает младшим научным сотрудником в Объединенном институте ядерных исследований. Стаж — около семи лет.

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«Сейчас я занимаюсь разработкой веб-приложений. Приходится неустанно развиваться, изучать много нового и интересного, чтобы решать поступающие задачи», — говорит Иван.

Получив сертификат по программе «Социальная ипотека», ученый начал подыскивать жилье.

«В Дубне свободного жилья не так много. Сначала мы с женой рассматривали „вторичку“, но все понравившиеся варианты скупили. Поэтому мы обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли „двушку“. В районе развитая инфраструктура, все близко. Например, автобусом до работы — 20 минут», — рассказал Соколов.

Программа «Социальная ипотека» работает в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

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