Деньги 22 марта 2024, 17:05 Банк России поддержит адресные ипотечные программы Набиуллина: льготная ипотека закончится, но адресные программы ЦБ поддержит Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Льготную ипотеку в массовом порядке прекратят выдавать летом 2024 года. Но адресные программы Банк России продолжит поддерживать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании совета директоров.

«Что касается льготной ипотеки, наша позиция, что широкая безадресная программа должна исчерпать свое действие летом и не возобновляться, а адресные программы, в том числе семейную ипотеку, мы всегда поддерживали. Но прерогатива здесь за правительством, как будут эти льготные программы сконструированы», — уточнила она.

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Набиуллина добавила, что Банк России будет учитывать это, принимая решения по ключевой ставке. Но в то же время смотреть, как объемы кредитования влияют на достижения цели по инфляции.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% второй раз подряд. На фоне роста инфляции регулятор приступил к ужесточению денежно-кредитной политики. При этом Набиуллина допустила уменьшение ключевой ставки во второй половине года, если инфляция продолжит снижаться.

Кроме того, во время заседания Набиуллина заявила, что Центробанк готов к введению новых антироссийских санкций. Банк примет меры для защиты интересов страны даже если Евросоюз попробует использовать замороженные российские активы.