Путин поручил подготовить предложения по увеличению инвестиций в Россию

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ведущими объединениями предпринимателей разработать комплекс дополнительных мер, которые заинтересуют бизнес увеличить инвестиции в России за счет прибыли. Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, доклад кабмин должен подготовить до 1 июня.

«Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счет доли собственной прибыли объема финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории РФ, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования», — написано в документе.

Путин около месяца назад провел с правительством и представителями деловых кругов совещание по вопросам повышения инвестиционной активности, после которого дал кабмину ряд поручений. Одно из них — до 1 мая составить список проектов, в которые вложат средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

На совещании глава государства заявил, что этот год российские экспортеры завершат с хорошими финансовыми показателями. Эти средства, как считает Путин, нужно инвестировать в развитие экономики России.