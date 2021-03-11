Счетная палата: ФНБ не будет пополняться в 2021 году

В 2021 году Фонд национального благосостояния (ФНБ), скорее всего, не будет пополняться из-за недополученных нефтегазовых доходов годом ранее. Об этом сообщила Счетная палата.

«Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы», — приводит ведомство слова аудитора Алексея Саватюгина.

Кроме того, до февраля 2024 года доход от управления имеющихся в фонде средств будет идти не в ФНБ, а в федеральный бюджет.

«Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году», — пояснили в Счетной палате.

К декабрю 2020 года объем ФНБ оценивался в 13,5 триллиона рублей. С января по ноябрь 2020 года из фонда потратили 241,2 млрд рублей: 237,5 миллиарда пошло на финансирование дефицита федерального бюджета, а 3,7 миллиарда — на софинансирование пенсионных накоплений.

Кроме того, почти 2,2 триллиона рублей, лежащих на счетах ФНБ в Центробанке, были потрачены на покупку акций «Сбербанка» и «Аэрофлота». Оценку эффективности этих вложений Счетная палата планирует подготовить к лету.