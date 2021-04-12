Путин поручил подготовить проекты для вложения средств ФНБ

Правительство до 1 мая составит список проектов, в которые вложат средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Как сообщил сайт Кремля, такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации: разработать при участии акционерного общества „Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций“ и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в сообщении.

Это поручение Путин дал кабмину по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности. Мероприятие прошло месяц назад.

Ранее аудитор Алексей Саватюгин сообщил, что в 2021 году Фонд национального благосостояния не будут пополнять из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов. По его словам, до февраля 2024 года доход от управления имеющихся средств будет идти не в ФНБ, а в федеральный бюджет. В 2020 году, отметил Саватюгин, в стране потратили 241,2 миллиарда рублей из резерва ФНБ.