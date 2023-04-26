Происшествия 26 апреля 2023, 13:35 Путину доложили о пожаре в Сосьве Пресс-секретарь президента Песков: Путин в курсе ситуации с пожаром в поселке Сосьва Pxhere

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Президент России Владимир Путин знает о крупном пожаре в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать», — заявил представитель Кремля.

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Крупный пожар в Сосьве начался 25 апреля. Огонь удалось локализовать только к началу следующего дня.

Врач местной больницы рассказала «360», что тушить пламя начали сразу, но оно перекинулось на дома вокруг. Это случилось, поскольку дул сильный ветер, а на земле были опил и сухая трава. По словам женщины, происходившее напоминало апокалипсис.

Многие жители поселка лишились домов из-за крупного пожара. В уцелевших строениях отключили электричество. Два микрорайона обесточили для безопасного тушения.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов назвал восстановление электроснабжения первоочередной задачей.