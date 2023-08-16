Власть 16 августа 2023, 17:41 Путин поручил МЧС следить за ситуацией в Приморье из-за тайфунов Путин потребовал от МЧС не расслабляться в условиях тайфунов в Приморье РИА «Новости»

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Приближение к берегам Дальнего Востока тайфуна «Лан» требует повышенного внимания к региону. Это уже вторая стихия, которая обрушится на эту часть страны, заявил президент России Владимир Путин после доклада главы МЧС Александра Куренкова.

Руководитель ведомства доложил главе государства о проведении работ по ликвидации паводков, которые начались на Дальнем Востоке после тайфуна «Ханун».

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Куренков добавил, что в ближайшее время в регионы придет еще одна буря, но нагрузка в борьбе с последствиями станет полегче, чем в прошлом году.

«Расслабляться нельзя. Полегче, побольше — там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, но все равно надо внимательно мониторить ситуацию», — заявил Путин, комментируя слова министра.

Президент добавил, что правительству и губернатору Приморского края необходимо как можно быстрее оформить запрос на получение финансовой помощи для выплат пострадавшим жителям от паводков.

Приморский край столкнулся с серьезными затоплениями после двух дней проливных дождей, принесенных тайфуном «Ханун». Под воду ушли более 4,6 тысячи частных домов. Отрезанными районных центров оказались 28 населенных пунктов.

Сильнее всего пострадал Уссурийск, где скопившаяся вода прорвала дамбу. Спасатели эвакуировали около 600 человек и разместили их в пунктах временного размещения.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что это решение позволит направить деньги из регионального бюджета на поддержку муниципалитетов.