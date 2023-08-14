Происшествия 14 августа 2023, 18:52 Приморье ушло под воду. Экосистему региона ждут масштабные последствия Эколог Рыбальченко: в Приморье справляются с наводнением, но могут быть последствия РИА «Новости»

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На Приморский край обрушился тайфун «Ханун» с сильными дождями. Всего за пару дней затопило более 4,6 тысячи частных домов, а 28 населенных пунктов оказались отрезаны водой. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Какими будут последствия от стихийного бедствия, разбирался «360».

Ущерб для Приморского края

Более 300 спасателей МЧС России помогают населению Приморья и ликвидируют последствия паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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По состоянию на 14 августа в 15 муниципальных образованиях Приморского края затоплено: 4620 жилых домов, 5555 приусадебных участков, 28 участков автомобильных дорог, отрезано 28 населенных пунктов.

На территории края развернуты и функционируют 12 пунктов временного размещения, в которых находятся 448 человек, в том числе 114 детей, добавили в пресс-службе.

Из-за паводка пострадали и животные. В частности, в зону затопления в пригороде Уссурийска попал частный приют.

В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях без электроснабжения остались 91 многоквартирный и 1730 частных домов. Бригады энергетиков готовы приступить к работам после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

Примгидромет сообщил, что общий подъем воды составил на большинстве рек 1,0-3,9 метра, на реке Спасовке — 5 метров, в бассейне реки Раздольной — 6-8 метров. Приморский Гидрометцентр ожидает, что 17 августа юго-восточнее региона пройдет новый тайфун, который вновь принесет сильные дожди.

Какими будут последствия?

В беседе с «360» эксперт ОНФ, эколог Илья Рыбальченко рассказал, что последствия наводнения, вызванного тайфуном «Ханун», могут значительно повлиять на экосистему Приморского края.

Экосистемные потери

Наводнение может привести к серьезному ущербу для биологического разнообразия. Гибель растений и животных, а также загрязнение водных экосистем влекут за собой долгосрочные последствия для пищевых цепей и биологической устойчивости.

Воздействие на водные ресурсы

Загрязнение водотоков и водоемов угрожает водным организмам и качеству питьевой воды. Ситуация требует систематического мониторинга и регулирования водных ресурсов.

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Подрыв береговой линии

Разрушение прибрежных зон подрывает физическую структуру экосистем, включая гнездования и места обитания водных птиц и других видов.

Экологический баланс

Повреждение природных биотопов может привести к сдвигам в экологическом балансе, включая миграцию животных и изменения в составе растительности.

Риск распространения болезней

Наводнение способствует распространению водно-зависимых болезней, что создает угрозу для здоровья животных и человека.

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Долгосрочные меры по восстановлению экосистем, включая реабилитацию ущерба и восстановление биоразнообразия, становятся непременными для восстановления устойчивости региона.

«В целом предотвращение будущих наводнений требует комплексного подхода, включающего в себя укрепление природных и искусственных барьеров, регулирование водных ресурсов, образование населения и улучшение инфраструктуры для более эффективного реагирования на подобные стихийные бедствия», — добавил эколог.

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Первоочередные работы по восстановлению дорог, мостов и линий электропередачи позволят восстановить основную инфраструктуру и обеспечить условия для последующего восстановления жизни населения. Илья Рыбальченко

По словам эксперта, скорость и стоимость восстановления будут зависеть от разных факторов, включая масштаб повреждений, доступные ресурсы, эффективность координации усилий властей и гражданского общества.

«Следует учитывать количество поврежденных домов и объектов инфраструктуры, а также степень повреждений. Это будет определять порядок приоритетов и план действий», — объяснил Рыбальченко.

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Как снизить риски наводнений

Илья Рыбальченко заверил, что с помощью сочетания инфраструктурных элементов, мер предосторожности и управления рисками можно существенно снизить воздействие природных катастроф. Он также заявил, что для долгосрочного решения проблемы, в свою очередь, необходимо принять более серьезные меры:

— строительство защитных сооружений, в частности дамб и плотин;

— укрепление берегов рек и озер;

— рыхление почвы на склонах гор. Рыхление почвы может быть полезным в контексте улучшения водопроницаемости почвы, что может способствовать лучшему уходу за водой после наводнения. Тем не менее оно не может остановить или предотвратить сам процесс наводнения;

— обучение населения правилам поведения во время наводнений.