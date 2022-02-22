Путин пообщается с журналистами после встречи с Алиевым

Президент России Владимир Путин встретится с представителями СМИ после беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава государства ответит на вопросы после рассмотрения Советом Федерации обращения об использовании российской армии за пределами РФ.

С журналистами Путин проведет беседу после того, как проводит Алиева, сообщило РИА «Новости».

«Гостя провожу, а потом я к вам вернусь», — пообещал президент РФ.

На российско-азербайджанских переговорах речь шла о двусторонних отношениях в политической, гуманитарной и торгово-экономической сферах.

Путин заметил, что Россия, как и другие соседствующие с Азербайджаном страны, заинтересована в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе. Все проблемы региона пока не решены, но уже есть договоренности по обеспечению безопасности населения.

Во вторник, 22 февраля, Совфед разрешил использовать ВС РФ за рубежом на фоне ситуации вокруг Донбасса.