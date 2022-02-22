В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

По словам российского лидера, Россия и другие страны — соседи Азербайджана заинтересованы в восстановлении торговых и транспортных связей в Карабахе. Путин отметил, что не все проблемы в регионе еще урегулированы, однако он указал на наличие договоренностей по обеспечению безопасности населения.

«Есть споры вокруг Карабаха, есть над чем работать, но будем делать все, чтобы процесс шел мирным путем», — приводит слова Путина Sputnik Азербайджан. При этом президент России добавил, что есть определенные договоренности по развитию торгово-экономических связей, а также транспортных коммуникаций в регионе.

Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Россию 21 февраля. Как заявляли в Кремле, лидеры России и Азербайджана планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии, обсудить вопросы экономического и политического сотрудничества и реализацию соглашений между Ереваном, Баку и Москвой по Нагорному Карабаху.

Осенью 2020 года в Нагорном Карабахе начались боевые столкновения. Остановить их удалось только после того, как президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение по разрешению ситуации в регионе.

Стороны договорились прекратить ведение огня и остаться на занятых ими позициях. Россия ввела на территорию непризнанной республики миротворцев, которые заняли линию разграничения и взяли под охрану Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению.

В ноябре прошлого года на переговорах в Сочи Путин, Алиев и Пашинян договорились предпринимать шаги, чтобы повысить уровень стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.