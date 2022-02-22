Совет Федерации разрешил использовать армию РФ за рубежом

Совет Федерации разрешил использовать российскую армию за рубежом. С обращением об этом ранее обратился президент РФ Владимир Путин.

Верхняя палата парламента дала согласие главе государства на использование вооруженных сил России за пределами территории страны в связи с напряженной ситуацией в Донбассе. Постановление приняли единогласно на внеочередном заседании. За проголосовали 153 сенатора, передал ТАСС.

В постановлении указано, что Совфед дал разрешение президенту на использование армии за пределами РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. При этом Путин в соответствии с Конституцией сам может определять сроки пребывания войск за рубежом, районы размещения формирований и общую численность подразделений, указано в документе. Он вступает в силу с момента его принятия.

Президент России ранее подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, которые накануне Путин заключил с главами народных республик вместе с указом о признании их суверенитета и независимости.