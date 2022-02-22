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    22 февраля 2022, 19:08

    Совет Федерации разрешил использовать армию РФ за рубежом

    Александр Блинов

    Совет Федерации разрешил использовать российскую армию за рубежом. С обращением об этом ранее обратился президент РФ Владимир Путин.

    Совет Федерации разрешил использовать армию РФ за рубежом

    Верхняя палата парламента дала согласие главе государства на использование вооруженных сил России за пределами территории страны в связи с напряженной ситуацией в Донбассе. Постановление приняли единогласно на внеочередном заседании. За проголосовали 153 сенатора, передал ТАСС.

    В постановлении указано, что Совфед дал разрешение президенту на использование армии за пределами РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. При этом Путин в соответствии с Конституцией сам может определять сроки пребывания войск за рубежом, районы размещения формирований и общую численность подразделений, указано в документе. Он вступает в силу с момента его принятия.

    Президент России ранее подписал законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР, которые накануне Путин заключил с главами народных республик вместе с указом о признании их суверенитета и независимости.