Власть 18 апреля 2024, 13:37 Путин пообщается с главой Крыма по видео Песков: Путин в четверг проведет видеоконференцию с главой Крыма Аксеновым Kremlin Pool/Global Look Press / Global Look Press

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Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Также будет ВКС (видео-конференц-связь — прим. ред.) с Аксеновым, крымским руководителем, главой Республики Крым», — передал официальный представитель Кремля.

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В этот же день Путин созвонится с губернатором Андреем Чибисом. Как отметил Песков, глава Мурманской области уже вышел на работу. До этого Чибис находился в больнице, на него совершил покушение местный житель, ранив ножом.

Накануне Путин провел совещание с членами правительства. В первую очередь глава государства обсудил ситуацию с паводками в нескольких регионах России. Президент призвал оперативно оценивать ущерб от наводнений.