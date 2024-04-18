18 апреля 2024, 13:37
Путин пообщается с главой Крыма по видео
Песков: Путин в четверг проведет видеоконференцию с главой Крыма Аксеновым
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет рабочую встречу с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Также будет ВКС (видео-конференц-связь — прим. ред.) с Аксеновым, крымским руководителем, главой Республики Крым», — передал официальный представитель Кремля.
Реклама
В этот же день Путин созвонится с губернатором Андреем Чибисом. Как отметил Песков, глава Мурманской области уже вышел на работу. До этого Чибис находился в больнице, на него совершил покушение местный житель, ранив ножом.
Накануне Путин провел совещание с членами правительства. В первую очередь глава государства обсудил ситуацию с паводками в нескольких регионах России. Президент призвал оперативно оценивать ущерб от наводнений.
Крым
Видео
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама