Власть 17 апреля 2024, 16:59 Путин призвал оперативно оценить ущерб от паводков Путин: комиссии должны вовремя организовывать оценку ущерба от паводков РИА «Новости»

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Комиссии должны оперативно оценивать ущерб от паводков. Приступать следует сразу после того, как сходит вода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. <…> Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — отметил глава государства.

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Глава Минстроя Ирек Файзуллин ответил: «Есть».

Актуальным вопросам, в том числе ситуация с паводками в российских регионах, посвятили начало совещания. В целом главной темой встречи станет внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики.

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что пик паводка в Орске и Оренбурге остался позади. Уровень воды еще находится на высоких отметках, но устойчиво уменьшается. Тем не менее ситуация с половодьем в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях пока требует внимания.