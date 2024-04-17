17 апреля 2024, 16:59
Путин призвал оперативно оценить ущерб от паводков
Путин: комиссии должны вовремя организовывать оценку ущерба от паводков
Комиссии должны оперативно оценивать ущерб от паводков. Приступать следует сразу после того, как сходит вода. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба. <…> Чтобы без пауз. Вода уходит — сразу комиссии должны работать», — отметил глава государства.
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин ответил: «Есть».
Актуальным вопросам, в том числе ситуация с паводками в российских регионах, посвятили начало совещания. В целом главной темой встречи станет внедрение отечественного программного обеспечения в секторах экономики.
Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что пик паводка в Орске и Оренбурге остался позади. Уровень воды еще находится на высоких отметках, но устойчиво уменьшается. Тем не менее ситуация с половодьем в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях пока требует внимания.
Паводки
Владимир Путин
Правительство РФ
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