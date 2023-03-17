17 марта 2023, 17:15
Путин рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Крыма
Путин: восстановление Крымского моста после теракта завершат в срок
За минувшие годы в Крыму создали и ввели в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова.
Он отметил, что в регионе появилось множество разнопрофильных объектов. Речь идет о Симферопольском аэропорте, современной трассе «Таврида», Крымском мосту и других. Восстановление последнего продолжается, подчеркнул глава государства.
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«Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, этот процесс, эта работа будет завершена в срок», — заверил он.
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Автомобильное сообщение на Крымском мосту уже открыто. Сейчас там идет ремонт железнодорожных путей. Президент попросил доложить об этом отдельно.
Путин начал совещание с поздравления крымчан с наступающей годовщиной воссоединения с Россией. Он напомнил, что жители Крыма сделали свой исторический выбор, выступив за объединение со страной. Для россиян в этом регионе вопрос безопасности носит приоритетный характер, добавил президент.
Крымский мост
Крым
Владимир Путин
Взрыв на Крымском мосту
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