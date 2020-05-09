Путин пообещал армии и флоту современную технику в срок

Президент Владимир Путин пообещал, что все планы по развитию российских армии и флота будут выполнены. По словам главы государства, это один из уроков войны.

«Наши вооруженные силы получают и будут получать самую современную технику. И мы знаем главное: это оружие — в надежных руках. Оно доверено людям, которых вдохновляет, ведет вперед любовь к Отечеству и к своему народу, верность нашей исторической памяти, великому наследию солдат Победы», — подчеркнул Путин, принимая парад Президентского полка в Кремле.

Мы помним уроки войны. И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что каждый солдат и офицер России равняется на мужество ветеранов, их преданность долгу и присяге, своим близким.

По словам Путина, сегодняшние защитники Родины доказали верность ратным традициям, борясь с международным терроризмом, обеспечивая безопасность России.

Парад Победы на Красной площади отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него сегодня устроили масштабный воздушный парад. Владимир Путин поздравил ветеранов и возложил цветы к мемориалу Вечного огня.