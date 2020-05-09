Путин принимает парад Президентского полка в Кремле. Видео

«Сегодня в честь всех героев Великой Отечественной войны в небе России состоялся воздушный парад, а здесь, в сердце нашей Родины, на Соборной площади Московского Кремля, пройдет торжественный воинский марш. В парадном строю наследники великой Победы. Уверен, каждый из вас, все солдаты ВС России равняются на наших ветеранов», — объявил Владимир Путин.

Путин ранее выступил с обращением к россиянам и возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Парады Победы в России перенесли из-за пандемии коронавируса. По случаю 75-летия Победы этот парад на Красной площади должен был быть самым масштабным. Объявляя о переносе, Путин пообещал, что россияне еще смогут чествовать ветеранов. Новая дата парада пока не объявлена.