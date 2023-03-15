Власть 15 марта 2023, 14:27 Путин получил информацию об упавшем в Черное море беспилотнике США Представитель Кремля Песков: Путину доложили о ситуации с беспилотником США в Черном море U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин получил полную информацию о падении американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что контактов между высшими руководителями России и США по этой ситуации не проводили.

Реклама

«Никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли, — он по меньшей мере странный. Как вы себе представляете, что главе государства и Верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну конечно, такого не может быть», — сказал Песков.

Реклама

Представитель Кремля предложил журналистам ознакомиться с информацией по беспилотнику США из релиза Минобороны, в котором говорилось, что никакие вооружения к дрону не применялись и физического контакта не было.

Беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море в минувший вторник, 14 марта. В Минобороны России заявили, что дрон потерял высоту из-за резкого маневра. В ведомстве добавили, что аппарат следовал с выключенными транспондерами и нарушил временные границы воздушного пространства, установленные на время спецоперации.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что появление американского беспилотника над акваторией Черного моря — это провокация. Такое заявление дипломат сделал после посещения Госдепа.