Путин пока не будет переведен на удаленную работу

В минувшую пятницу Песков сказал, что у Путина нет симптомов новой болезни. Президент прекрасно себя чувствует и не испытывает необходимости пройти тест на коронавирус.

Число случаев коронавируса в России достигло 367. Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин после контакта с заболевшим врачом, который делал ей прививку. Ближайшие дни она проведет, работая из дома.

Между тем мировая ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. Количество зараженных на сегодняшний день составляет 340 тысяч человек. Скончалось более 14 тысяч заболевших. Выздоровели после перенесенного заболевания более 97 тысяч граждан.