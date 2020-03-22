    22 марта 2020, 22:39

    Путин пока не будет переведен на удаленную работу

    Валерия Шафирко

    Возможность перехода президента России Владимира Путина на удаленный график работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом пока не рассматривают, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
    Путин пока не будет переведен на удаленную работу

    В минувшую пятницу Песков сказал, что у Путина нет симптомов новой болезни. Президент прекрасно себя чувствует и не испытывает необходимости пройти тест на коронавирус.

    Число случаев коронавируса в России достигло 367. Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

    В воскресенье стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на карантин после контакта с заболевшим врачом, который делал ей прививку. Ближайшие дни она проведет, работая из дома.

    Между тем мировая ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. Количество зараженных на сегодняшний день составляет 340 тысяч человек. Скончалось более 14 тысяч заболевших. Выздоровели после перенесенного заболевания более 97 тысяч граждан.