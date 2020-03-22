Меркель отправилась на домашний карантин

Он уточнил, что канцлер отправилась в карантин добровольно и в ближайшее время ей сделают повторный тест.

Меркель делали прививку от пневмакокка, уточняет немецкое правительство. В Германии эту вакцину ставят людям старше 60 лет, чтобы снизить риск ОРВИ и ее тяжелых последствий, в частности пневмонии.



Об уходе Меркель на каратин стало известно после того, как в Германии ввели запрет на сбор компании из более двух человек. Под новый запрет не попадают семьи и люди, которые живут вместе.

По словам властей, это более действенно, чем переводить на карантин всю страну.

На публике расстояние между посторонними людьми должно составлять не менее полутора метров. Новые ограничения будут действовать в течении двух недель. Власти уточнили, что это только рекомендации. Однако для наблюдения за тем, следуют ли им люди привлекут полицию.

Ранее ушедшую на карантин Ангелу Меркель заметили покупатели берлинского супермаркета. Канцлер закупалась продуктами для дома, но многие отметили, что она не надела медицинскую маску.

Ее корзинка не была похожа на человека, который намерен запереться в доме на две недели. Она взяла четыре бутылки вина, пачку туалетной бумаги, соленья и простые продукты.

Между тем мировая ситуация с распространением коронавируса продолжает ухудшаться. Количество зараженных на сегодняшний день составляет 337 тысяч человек. Это число продолжает увеличиваться. Умерло от инфекции, которую вызвал возбудитель почти более 14 тысяч человек. Выздоровели после перенесенного заболевания почти 97 тысяч человек.