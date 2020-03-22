Число случаев коронавируса в России выросло до 367. За последние сутки их стало на 61 больше.

«За последние сутки в России зарегистрирован 61 случай коронавирусной инфекции в шести регионах», — сообщает оперштаб.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Новые случаи инфицирования выявили в Москве, Новгородской, Кировской, Архангельской, Брянской областях и Удмуртии.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции», — отмечается в сообщении.

Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Всех, с кем контактировали новые пациенты, в ближайшее время ждут обследования врачей. Все граждане находятся в специальных боксах под постоянным наблюдением. Всего в больницах по стране наблюдают за более чем 52 тысячами пациентов с подозрением на заболевание.

Число инфицированных коронавирусом 21 марта находилось на отметке в 306 человек. Днем ранее заболевших было 253. В мире врачи помогают более 316 тысячам человек. Не удалось спасти от инфекции более 13,5 тысячи пациентов из разных стран.