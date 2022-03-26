Путин подписал закон о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации 26 марта.

Изменения внесены в федеральный закон «О ветеранах». Госдума приняла его 23 марта. Закон вступает в силу в день опубликования.

Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий получат люди, выполняющие задачи в ходе специальной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года. Ветеранам боевых действий полагаются ежемесячные выплаты, льготы на коммунальные услуги, а также налоговые, транспортные, земельные меры соцподдержки.

Ранее стало известно, что государство возьмет на себя все решения по поддержке семей российских военнослужащих, погибших и раненых во время спецоперации. Их детям будут помогать вплоть до получения высшего образования. Кроме того, семьям полностью погасят кредиты, для них урегулируют жилищный вопрос.