Законопроект о признании участников спецоперации ветеранами одобрен Госдумой

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о признании участников спецоперации ВС РФ на Украине ветеранами боевых действий. Об этом сообщили на сайте Думы.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий получат люди, выполняющие задачи в ходе специальной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года.

«В силу высочайшей стратегической значимости выполнение задач в ходе специальной операции <…> должно являться неоспоримым основанием для установления статуса <…> с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки», — уточняется в тексте законопроекта.

Речь идет, в частности, о ежемесячных выплатах и льготах на коммунальные услуги, а также налоговых, транспортных, земельных мерах соцподдержки.

Закон принят «в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе», указано в пояснительной записке.

Инициативу внесли в палату депутаты «Единой России» и сенаторы-единороссы во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.