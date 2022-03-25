Государство возьмет на себя всю поддержку семей погибших на Украине военных

Государство возьмет на себя все решения по поддержке семей российских военнослужащих, погибших и раненых в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передало РИА «Новости».

«Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя», — заявил Рудской.

Детям военных будут помогать вплоть до получения высшего образования, семьям полностью погасят кредиты, урегулируют жилищный вопрос, добавил генерал-полковник.

Рудской ранее озвучил официальные данные о потерях среди российских военных на Украине. С начала спецоперации погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранения получили.

Госдума ранее приняла законопроект о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации на Украине и в Донбассе. Поправки внесут в федеральный закон «О ветеранах». Это предполагает обеспечение военнослужащим и членам их семей ряда мер поддержки, предусмотренных законодательством, в том числе ежемесячные выплаты и льготы.

Президент РФ Владимир Путин 5 марта подписал указ о дополнительной выплате в размере пяти миллионов рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.