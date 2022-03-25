facebook_pixel
    25 марта 2022, 21:14

    Государство возьмет на себя всю поддержку семей погибших на Украине военных

    Минобороны РФ: государство возьмет на себя всю поддержку семей погибших на Украине военных

    Александр Блинов

    Государство возьмет на себя все решения по поддержке семей российских военнослужащих, погибших и раненых в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, передало РИА «Новости».

    Государство возьмет на себя всю поддержку семей погибших на Украине военных

    «Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя», — заявил Рудской.

    Детям военных будут помогать вплоть до получения высшего образования, семьям полностью погасят кредиты, урегулируют жилищный вопрос, добавил генерал-полковник.

    Рудской ранее озвучил официальные данные о потерях среди российских военных на Украине. С начала спецоперации погиб 1351 военнослужащий, 3825 ранения получили.

    Госдума ранее приняла законопроект о статусе ветеранов боевых действий для участников спецоперации на Украине и в Донбассе. Поправки внесут в федеральный закон «О ветеранах». Это предполагает обеспечение военнослужащим и членам их семей ряда мер поддержки, предусмотренных законодательством, в том числе ежемесячные выплаты и льготы.

    Президент РФ Владимир Путин 5 марта подписал указ о дополнительной выплате в размере пяти миллионов рублей семьям военных, погибших в ходе спецоперации на Украине.